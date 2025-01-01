Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Casablanca in Tree Hill

WarnerStaffel 6Folge 11
Casablanca in Tree Hill

Casablanca in Tree HillJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 11: Casablanca in Tree Hill

41 Min.Ab 12

Lucas, der zu Hause auf Peyton wartet, schläft ein und hat einen verrückten Traum: Er ist ein Barbesitzer in Amerika kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Haley ist seine erfolgreiche Sängerin, Skills ist der Pianist und Nathan arbeitet am Tresen. Sein schlimmster Konkurrent ist Dan, der Besitzer des Clubs Comet, der versucht, mit üblen Machenschaften Lucas' Pub zu sabotieren. Der hat auch die Obhut über das schöne Mädchen Peyton ... Der Traum bringt Ungeahntes ans Licht ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen