Richter Alexander Hold
Folge 1648: Die tote Braut
46 Min.Ab 12
Susann steht unter Mordanklage: Sie soll Pia an deren Hochzeitstag umgebracht haben. Vor einem Jahr hatte Susann ihren Verlobten Timo bei einem Motorradunfall verloren. Ebenfalls auf der Maschine saß Pia. Sie überlebte, verließ aber unter Schock die Unfallstelle, ohne Hilfe zu rufen für den mit schweren Verletzungen im Straßengraben liegenden Verlobten von Susann. Pia war deshalb in den Augen von Susann schuld am Tod ihres Verlobten. Hat sich Susann tatsächlich gerächt?
