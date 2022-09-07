Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Tor zur Hölle

SAT.1Staffel 2Folge 24vom 07.09.2022
Tor zur Hölle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 24: Tor zur Hölle

23 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 12

Paul Richter und Stephan Sindera retten die 17-jährige Lilly, die aus Verzweiflung vom Schuldach springen wollte. Sie ermitteln, dass ein sadistischer Online-Erpresser sie zwingt, ihm Nacktvideos zu schicken. Er droht, ihre Familie zu ermorden. Dann begeht Lillys beste Freundin ebenfalls einen Selbstmordversuch. Für die Beamten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Wer ist der anonyme Erpresser und bedroht er womöglich noch weitere junge Frauen?

