Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Baby Comeback

SAT.1Staffel 2Folge 31vom 25.08.2022
Baby Comeback

Baby ComebackJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 31: Baby Comeback

23 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 6

Richter und Sindera graben in der Vergangenheit - als eine junge Frau verschleppt wird, rollen sie einen 18 Jahre alten Fall einer Baby-Entführung neu auf, denn der Vater des Kindes ist jetzt verdächtig! Während die Frau verschwunden bleibt, taucht die entführte Tochter plötzlich wieder auf. Wie hängen die Fälle zusammen? Bei der Lösung des Rätsels blicken Richter und Sindera in tiefe menschliche Abgründe ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen