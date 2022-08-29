Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Unter Feuer

SAT.1Staffel 2Folge 34vom 29.08.2022
Folge 34: Unter Feuer

23 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12

Als die Sonderermittler Richter und Sindera den berüchtigten Autoschieber Uwe Bode verhaften wollen, wird ihr Kollege Benno angeschossen und lebensgefährlich verletzt - der Täter entkommt. Alles deutet auf Uwe hin, bis dieser selbst schwer verwundet aufgefunden wird. In den Fokus rückt Uwes Familie, die er seit langem terrorisiert.

SAT.1
