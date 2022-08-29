Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 34: Unter Feuer
23 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Als die Sonderermittler Richter und Sindera den berüchtigten Autoschieber Uwe Bode verhaften wollen, wird ihr Kollege Benno angeschossen und lebensgefährlich verletzt - der Täter entkommt. Alles deutet auf Uwe hin, bis dieser selbst schwer verwundet aufgefunden wird. In den Fokus rückt Uwes Familie, die er seit langem terrorisiert.
