Abenteuer Leben täglich

Thermomix im Test: Sofia und Elef nehmen den Küchenallrounder unter die Lupe

Kabel EinsFolge vom 31.01.2024
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.01.2024: Thermomix im Test: Sofia und Elef nehmen den Küchenallrounder unter die Lupe

41 Min.Folge vom 31.01.2024Ab 12

Der Thermomix ist aus vielen deutsche Haushalten nicht mehr wegzudenken, denn durch eine Vielzahl an Gadgets soll die Handhabung mit dem Küchenallrounder noch einfacher werden. Hobby-Köchin Sofia und Profi-Koch Elef machen den Test. Themen unter anderem: Virale Foodclips im Check, DIY Kleines Bad ganz groß

