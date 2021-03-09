Thema u. a.: Betrunkener Mann ohne gültiges Ticket - BuPo DresdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.03.2021: Thema u. a.: Betrunkener Mann ohne gültiges Ticket - BuPo Dresden
63 Min.Folge vom 09.03.2021Ab 12
Einsatz für die Bundespolizisten Andy und Alex am Dresdner Hauptbahnhof. In einer S-Bahn sitzt ein volltrunkener Mann ohne Ticket. Die Strafanzeige für dieses Vergehen steht für die beiden jedoch im Hintergrund, denn der Schwarzfahrer hat schwere Wunden im Gesicht. Und: In Deggendorf werden Nicole und Mario von der Tier-Ambulanz Notfallrettung Niederbayern von einer Frau zu Hilfe gerufen: Ihr Hund frisst seit zwei Tagen nichts mehr und erbricht Blut. Nun muss es schnell gehen.