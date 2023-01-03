Lkw-Fahrer droht Bußgeld - Autobahnpolizei Winsen LuheJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.01.2023: Lkw-Fahrer droht Bußgeld - Autobahnpolizei Winsen Luhe
61 Min.Folge vom 03.01.2023Ab 12
Sascha und Michael von der Autobahnpolizei Winsen Luhe sind heute auf der A1 und A7 im Landkreis Harburg unterwegs, um Lkw und Pkw zu kontrollieren. Dann fällt den beiden ein Autotransporter auf, der auf den ersten Blick höher als vier Meter ist. Und: Im "Ramba Zamba Markt" von "Ramschkönig" Alexander Walzer verschwinden jährlich Waren im Wert von über 50.000 €. Um sein Personal zu prüfen, engagiert er den Ladendetektiv David. Schafft er es, an den Mitarbeitern vorbei?