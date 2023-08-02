Mission Currywurst Berlin – Food-Influencer Holger SchwieteringJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.08.2023: Mission Currywurst Berlin – Food-Influencer Holger Schwietering
61 Min.Folge vom 02.08.2023Ab 12
Die Currywurst ist der Imbiss-Klassiker schlechthin - und in Deutschland beliebter als Pizza und Döner. Knapp über zwei Millionen Currywürste verdrücken die Deutschen pro Jahr. Auch Holger Schwietering hat eine Schwäche für die Bratwurst mit scharfer Currysaue. Doch was macht eigentlich eine gute Currywurst aus? Und: Der Flughafen Frankfurt. Saskia Bauer und Mario Hofmann vom Zoll kontrollieren Reisende und ihr Gepäck. Ein Mann aus Kenia hat Einiges an Mitbringsel dabei.