Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Heute u. a.: Kurzer Prozess
35 Min.Ab 12
Kranke und vor allem illegale Hundewelpen werden in Deutschland immer wieder zu Schnäppchenpreisen verkauft. Heute ist der Tag, an dem Tierschützer Stefan Klippstein kurzen Prozess mit so einem Verkäufer macht. Und: Über 12.000 Pakete aus Übersee landen im Zollamt Weilheim in den Händen des Zollabfertigungsbeamten Karlheinz Bollenmüller. Er macht Kasse, wenn die Angaben auf dem Paket nicht mit denen auf der eigentlichen Rechnung übereinstimmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen