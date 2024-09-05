Hundewelpen für Wodka? Das schockiert Tierschützer Stefan KippsteinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.09.2024: Hundewelpen für Wodka? Das schockiert Tierschützer Stefan Kippstein
60 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Stefan Klippstein möchte herausfinden, woher die Hundewelpen kommen, die in Berlin verkauft werden. Zusammen mit einem Dolmetscher fährt er nach Polen. Dort werden angeblich überall auf dem Land Hundewelpen verschenkt oder für eine Flasche Wodka hergegeben. Stefan Klippstein antwortet auf eine Internet-Anzeige und fährt zur Adresse.