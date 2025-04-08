Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Bundespolizei Nürnberg Hauptbahnhof

Kabel Eins
Folge vom 08.04.2025
Thema u.a.: Bundespolizei Nürnberg Hauptbahnhof

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.04.2025: Thema u.a.: Bundespolizei Nürnberg Hauptbahnhof

60 Min.
Ab 12

Am Hauptbahnhof Nürnberg sind Elena und Johannes von der Bundespolizei auf Streife. In einer Spielhalle hat ein Mann einen anderen mit einem Teppichmesser bedroht und gestoßen, mit einem Teppichmesser bedroht und gestoßen – eine Straftat. Während Elena und Johannes das Opfer vernehmen, werten ihre Kollegen parallel Fotos von Überwachungskameras aus, um den geflüchteten Täter zu finden. Die Fahndung läuft.

