Thema u.a.: US-Cops Alabama – Drogencocktail an BordJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.02.2026: Thema u.a.: US-Cops Alabama – Drogencocktail an Bord
60 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Oxford, Alabama. Der deutsche YouTuber Ben Rambaum ist auf Streife mit Officer Robert Quinn. Ihm fällt im Vorbeifahren ein verdächtiges Auto mit vier Personen auf, die nicht angeschnallt sind. Was als Routinekontrolle beginnt, ruft schnell drei weitere Streifen auf den Plan. Im Wagen finden die Polizisten Marihuana, Meth und Fentanyl.