SAT.1Staffel 5Folge 45
44 Min.Ab 12

In einem Park sind Hilfeschreie zu hören und die Beamten greifen ein: Eine Frau wurde von zwei Männern überfallen. Als sie den Tätern folgen wollen, hören sie plötzlich weitere Hilfeschreie. - Auf einem Parkplatz wurde ein Kind bei Hitze allein im Auto zurück gelassen.Die Eltern sind weit und breit nicht zu sehen. - Eine Frau macht sich Sorgen: Als sie ihre Freundin zu einem wichtigen Termin abholen möchte, kommt diese nicht aus dem Haus. Vor ihrer Tür hängt eine Drohnung.

SAT.1
