Schieflage in FullertonJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 1: Schieflage in Fullerton
22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
Tarek macht Christina auf einen interessanten Deal aufmerksam, der sich für die beiden enorm lohnen könnte. Doch das Angebot hat einen entscheidenden Haken ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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