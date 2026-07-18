Die Katzenhöhle von Rowland HeightsJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 2: Die Katzenhöhle von Rowland Heights
21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
In Rowland Heights hat Tarek ein ziemlich heruntergekommenes Haus aufgetrieben, das er schon bald in neuem Glanz erstrahlen lassen möchte. Während Christina noch skeptisch ist, kann Tarek den Startschuss für die Renovierungsarbeiten kaum abwarten. Denn je schäbiger das Haus, desto höher der Gewinn.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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