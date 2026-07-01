Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 4: Der illegale Pool
22 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Tarek und Christina müssen sich neuen Herausforderungen stellen, um im Immobiliengeschäft weiterhin bestehen zu können. In Rowland Heights besichtigen die beiden ein Haus, das mit vier Schlafzimmern und zwei Bädern ausgestattet ist. Im Hinterhof erwartet sie jedoch eine böse Überraschung.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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