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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Der illegale Pool

sixxStaffel 8Folge 4vom 18.07.2026
Der illegale Pool

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 4: Der illegale Pool

22 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

Tarek und Christina müssen sich neuen Herausforderungen stellen, um im Immobiliengeschäft weiterhin bestehen zu können. In Rowland Heights besichtigen die beiden ein Haus, das mit vier Schlafzimmern und zwei Bädern ausgestattet ist. Im Hinterhof erwartet sie jedoch eine böse Überraschung.

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