Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 16: Tarek, allein zu Haus
21 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6
In Newport Beach, Kalifornien, sieht sich Tarek ein Objekt an, in dem pures Chaos herrscht. Das Reihenhaus könnte dem Makler über eine Million Dollar einbringen. Bereits beim Betreten schlägt ihm allerdings ein bestialischer Gestank entgegen. Um Gewinn zu machen, ist das Budget streng limitiert, doch die Sanierung kostet jede Menge Geld. Werden sich Tareks Mühen am Ende bezahlt machen?
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8: Discovery Media Ventures Ltd.
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