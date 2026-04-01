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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Tarek, allein zu Haus

Puls8 HDStaffel 8Folge 16vom 09.04.2026
Tarek, allein zu Haus

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 16: Tarek, allein zu Haus

21 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6

In Newport Beach, Kalifornien, sieht sich Tarek ein Objekt an, in dem pures Chaos herrscht. Das Reihenhaus könnte dem Makler über eine Million Dollar einbringen. Bereits beim Betreten schlägt ihm allerdings ein bestialischer Gestank entgegen. Um Gewinn zu machen, ist das Budget streng limitiert, doch die Sanierung kostet jede Menge Geld. Werden sich Tareks Mühen am Ende bezahlt machen?

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