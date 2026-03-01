Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Ein Gartenparadies in Anaheim

Staffel 8Folge 3vom 19.03.2026
Folge 3: Ein Gartenparadies in Anaheim

22 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6

Tarek und Christina wollen ein Objekt in Anaheim, Kalifornien, erwerben. Doch der Deal ist riskant, denn das Innere des Hauses kann vorab nicht besichtigt werden und auch der Preis ist nicht verhandelbar. Wird sich der Kauf für die beiden trotzdem lohnen?

Puls8 HD
