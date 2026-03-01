Ein Gartenparadies in AnaheimJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Ein Gartenparadies in Anaheim
22 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6
Tarek und Christina wollen ein Objekt in Anaheim, Kalifornien, erwerben. Doch der Deal ist riskant, denn das Innere des Hauses kann vorab nicht besichtigt werden und auch der Preis ist nicht verhandelbar. Wird sich der Kauf für die beiden trotzdem lohnen?
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
