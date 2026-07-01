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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Architektenhaus

sixxStaffel 8Folge 9vom 25.07.2026
Das Architektenhaus

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 9: Das Architektenhaus

21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Tarek und Christina sehen sich ein Haus in einer ganz besonderen Gegend in Anaheim, Kalifornien, an. Das Objekt entpuppt sich als wahres Schmuckstück und könnte den Maklern jede Menge Geld einbringen. Doch die Küche stellt einen enormen Kostenpunkt dar und auch auf der Veranda gibt es einiges zu tun. Können die beiden das Projekt rechtzeitig zum Abschluss bringen?

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