Das Santa-Ana-Canyon-AnwesenJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 13: Das Santa-Ana-Canyon-Anwesen
21 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
In Anaheim, Kalifornien, hat Tarek ein ganz besonderes Schmuckstück gefunden. Das Haus befindet sich in einer noblen Gegend und könnte den Maklern jede Menge Geld einbringen. Obwohl der Kauf für sie ein finanzielles Risiko darstellt, wollen sich Tarek und Christina dieses Großprojekt nicht entgehen lassen. Doch wird sich ihr Mut am Ende auch auszahlen?
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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