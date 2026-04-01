Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Santa-Ana-Canyon-Anwesen

Puls8 HDStaffel 8Folge 13vom 02.04.2026
Das Santa-Ana-Canyon-Anwesen

Das Santa-Ana-Canyon-AnwesenJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 13: Das Santa-Ana-Canyon-Anwesen

21 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6

In Anaheim, Kalifornien, hat Tarek ein ganz besonderes Schmuckstück gefunden. Das Haus befindet sich in einer noblen Gegend und könnte den Maklern jede Menge Geld einbringen. Obwohl der Kauf für sie ein finanzielles Risiko darstellt, wollen sich Tarek und Christina dieses Großprojekt nicht entgehen lassen. Doch wird sich ihr Mut am Ende auch auszahlen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
Puls8 HD
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 3 Staffeln und Folgen