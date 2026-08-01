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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Kaminstreit

sixxStaffel 8Folge 14vom 01.08.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 14: Kaminstreit

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Tarek und Christina stoßen in Yorba Linda auf ein Haus mit einem fantastischen Ausblick. Im Inneren des Anwesens offenbaren sich jedoch jede Menge Baustellen. Und auch der altmodische Look muss dringend erneuert werden. Dennoch gehen die beiden Makler das finanzielle Risiko ein. Können sie die potentiellen Käufer am Ende mit dem Ergebnis beeindrucken?

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