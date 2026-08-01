Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 14: Kaminstreit
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Tarek und Christina stoßen in Yorba Linda auf ein Haus mit einem fantastischen Ausblick. Im Inneren des Anwesens offenbaren sich jedoch jede Menge Baustellen. Und auch der altmodische Look muss dringend erneuert werden. Dennoch gehen die beiden Makler das finanzielle Risiko ein. Können sie die potentiellen Käufer am Ende mit dem Ergebnis beeindrucken?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren