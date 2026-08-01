Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 17: Das Lakewood-Müll-Haus
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Für Tarek steht ein neues Projekt an, das er gemeinsam mit seinem Kumpel Robert realisieren möchte. Das Risiko ist hoch, denn die beiden können das Objekt vorab nicht besichtigen. Trotzdem nehmen die Männer die Herausforderung an. Doch bereits beim Betreten des Hauses wird klar, dass sie sich mit dem Kauf keinen Gefallen getan haben.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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