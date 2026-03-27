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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Neue Ziele

Puls8 HDStaffel 8Folge 11vom 02.04.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 11: Neue Ziele

21 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6

Tarek und Christina wagen sich diesmal auf neues Terrain. Sie kaufen ein Haus in West Covina, das auf den ersten Blick sehr vielversprechend aussieht. Die Renovierung nimmt wegen der Entfernung jede Menge Zeit in Anspruch, doch die Kosten sind überschaubar. Können die beiden mit diesem Projekt einen Volltreffer landen?

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