Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 11: Neue Ziele
21 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Tarek und Christina wagen sich diesmal auf neues Terrain. Sie kaufen ein Haus in West Covina, das auf den ersten Blick sehr vielversprechend aussieht. Die Renovierung nimmt wegen der Entfernung jede Menge Zeit in Anspruch, doch die Kosten sind überschaubar. Können die beiden mit diesem Projekt einen Volltreffer landen?
Weitere Folgen in Staffel 8
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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