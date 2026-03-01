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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Monumentales in Irvine

Puls8 HDStaffel 8Folge 7vom 26.03.2026
Monumentales in Irvine

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 7: Monumentales in Irvine

21 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6

Jeff und Tarek sind auf der Suche nach einem neuen Projekt und sichten gemeinsam einige Unterlagen. In Irvine stoßen sie schließlich auf ein unglaubliches Angebot. Doch hält das Objekt wirklich auch das, was es verspricht?

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