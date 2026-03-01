Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 7: Monumentales in Irvine
21 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6
Jeff und Tarek sind auf der Suche nach einem neuen Projekt und sichten gemeinsam einige Unterlagen. In Irvine stoßen sie schließlich auf ein unglaubliches Angebot. Doch hält das Objekt wirklich auch das, was es verspricht?
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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