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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Ungebetene Gäste

Puls8 HDStaffel 8Folge 8vom 26.03.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 8: Ungebetene Gäste

21 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6

Ein kleines Häuschen in Anaheim, Kalifornien, macht auf Anhieb einen guten Eindruck auf Tarek und Christina. Der riesige Garten bedeutet jedoch viel Arbeit für die Makler und ihr Team. Außerdem finden sich im Inneren Spuren von Vandalismus. Der Einbrecher hat offenbar jede Menge Chaos angerichtet und ein Wasserschaden verursacht zusätzliche Kosten. Dennoch nehmen Tarek und Christina die Herausforderung an.

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