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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Basketball-Challenge

Puls8 HDStaffel 8Folge 6vom 26.03.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 6: Die Basketball-Challenge

21 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6

In Cypress sehen sich Tarek und Christina ein kleines Häuschen an, das sie schließlich für 510.000 Dollar erwerben. Gemeinsam machen sie sich an die Arbeit und lassen das Objekt in neuem Glanz erstrahlen. Jetzt müssen sie nur noch einen passenden Käufer finden.

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