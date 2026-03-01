Die Basketball-ChallengeJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 6: Die Basketball-Challenge
21 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6
In Cypress sehen sich Tarek und Christina ein kleines Häuschen an, das sie schließlich für 510.000 Dollar erwerben. Gemeinsam machen sie sich an die Arbeit und lassen das Objekt in neuem Glanz erstrahlen. Jetzt müssen sie nur noch einen passenden Käufer finden.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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