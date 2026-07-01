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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Long-Beach-Juwel

sixxStaffel 8Folge 5vom 18.07.2026
Das Long-Beach-Juwel

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 5: Das Long-Beach-Juwel

21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

In Long Beach, Kalifornien, wartet eine ziemliche Bruchbude auf Christina und Tarek, die sich zu einem echten Schmuckstück entwickeln könnte. Doch als sie das Haus zum ersten Mal betreten, steigt ihnen direkt ein übler Geruch in die Nase. Werden sich die beiden trotzdem für den Umbau der Immobilie entscheiden?

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