Klinik am Südring
Folge 105: Sinnlos
45 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 12
Ein Schuldirektor wird mit Verbrennungen und einer Kopfwunde in die Klinik eingeliefert. Die Tochter hat die Abifeier gestört und ihn verletzt. - Während eine ältere Dame auf ihre Untersuchung wartet, geht es ihrem Sohn plötzlich schlecht. Aus Kopfschmerzen entwickeln sich eine Lähmung und Sprachstörungen. - Ein Student wird am Morgen nach seiner Examensparty in seinem Erbrochenen aufgefunden. Drogen und Alkohol sind nicht der Grund. Aber was hat den Zusammenbruch herbeigeführt?
