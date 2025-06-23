Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 116vom 23.06.2025
45 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12

Ein junger Mann klagt während der Behandlung seiner Schwester über Schwindel und schläft plötzlich ein. Können die Ärzte das Rätsel um die Gesundheit des Mannes lösen? - Vom Notarzt wird eine stark blutende Schwangere auf die Gynäkologie gebracht. Der Ultraschall zeigt eine Schwangerschaftskomplikation ... - Nach einem Sturz beim Fußballtraining muss der Coach ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Die Ärzte raten ihm, das Training endlich an den Nagel zu hängen.

