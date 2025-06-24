Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 132vom 24.06.2025
Folge 132: Der letzte Grillkönig

45 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Nach einem Auffahrunfall kämpfen die Ärzte um das Leben eines ihrer Patienten. Für seine Ehefrau ist das eine doppelte Belastung, denn alles weist darauf hin, dass ihr Mann den Unfall absichtlich herbeigeführt hat. - Auf der Intensivstation müssen die Ärzte eine Patientin behandeln, die mit ihrem fast dreisten Verhalten vor allem ihre eigenen Angehörigen verletzt. - Eine Mutter wird wegen eines gebrochenen Wirbels, der operiert werden muss, aufgenommen.

