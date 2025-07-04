Letzte Chance für die LiebeJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 161: Letzte Chance für die Liebe
45 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
Ein Mann ist, ausgerechnet als er in den Urlaub wollte, gestürzt. Die Ärzte stellen fest, dass er schlecht hört - Ursache oder Folge des Sturzes? Und: Ein junges Mädchen leidet seit Jahren unter Atemnot. Aber plötzlich ist sie wieder kerngesund. Die Ärzte glauben nicht an eine "Spontanheilung"? Ein Eishockeyspieler wurde schwer gefoult - von einem Spieler seiner eigenen Mannschaft. Noch fragen sich alle, warum, da braucht plötzlich auch der brutale Schläger Hilfe?
