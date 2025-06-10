Klinik am Südring
Folge 191: Am Haken
23 Min.Ab 12
Das Ärzte-Team kämpft um das Leben eines Mannes der sich aus ungeklärten Gründen ein Messer ins Bein gerammt hat. Die Ärzte finden heraus, dass hinter dem Missgeschick eine lebensgefährliche Erkrankung steckt. - Eine Frau kommt mit massivem Haarausfall in die Klinik und führt das auf ihre Schwangerschaft zurück, doch dann finden die Ärzte Hämatome, die auf häusliche Gewalt hindeuten. Wurde die Schwangere wirklich Opfer einer Gewalttat?
