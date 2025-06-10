Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 27
45 Min.Ab 12

Ein Junge bringt seinen Vater mit dem Traktor in die Notaufnahme. Der Mann hat sich nach einem schwindelbedingten Sturz das Bein gebrochen. Weitere Symptome deuten sogar auf einen Herzinfarkt hin. - Die starken Kopfschmerzen eines Mannes haben dessen Flitterwochen ruiniert. Seine Frau befürchtet sogar, dass seine Schmerzen psychisch bedingt sind. - Eine Frau leidet ständig an Blasenentzündungen und ihr Mann gibt sich selbst die Schuld dafür ...

