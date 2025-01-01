Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 8Folge 23
42 Min.Ab 12

Eine enthauptete Leiche trägt den Ausweis eines NCIS Agents bei sich. Es stellt sich heraus, dass das Dokument gestohlen und gezielt platziert wurde, um den NCIS anzulocken. Bald wird auch klar, warum: Sams Frau Michelle wurde in der Zwischenzeit entführt und in einem abgedichteten Raum eingesperrt, wo sie langsam erstickt, wenn der NCIS nicht dafür sorgt, dass Sams Erzfeind Tahir Khaled freikommt. Das gesamte Team arbeitet unter Hochdruck daran, Michelle zu finden.

