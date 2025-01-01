Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Auge um Auge

Staffel 8Folge 24
Auge um Auge

Navy CIS: L.A.

Folge 24: Auge um Auge

42 Min.Ab 12

Sam hat nur noch ein Ziel: Er will sich an Tahir Khaled für den Tod seiner Frau Michelle rächen - und zwar auf eigene Faust. Doch seine Kollegen vom NCIS schaffen es, ihn aufzuspüren und davon zu überzeugen, Tahir nicht im Alleingang zu erledigen. Schließlich kommt es zu einem spektakulären Showdown in einem Sightseeing-Bus, in dessen Folge Sam eine wichtige Entscheidung trifft. Doch auch für Deeks wird sich einiges verändern.

