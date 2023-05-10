Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 10.05.2023
61 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12

In Hildesheim ist die Johanniter Motorradstaffel unterwegs. Heute befahren sie die A7 und entdecken einen Auffahrunfall an einer Baustelle, der einen langen Stau verursacht. Obwohl zunächst keiner ernsthaft verletzt scheint, muss dann noch der Rettungsdienst gerufen werden. Und: Polizeigroßeinsatz in Wilhelmshafen. 18 Polizisten untersuchen Autos auf Tuningverstöße. Dabei fällt ein Mustang Sportwagen mit einer Leistung von 450PS besonders auf.

