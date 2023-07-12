Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jeder Meter zählt - Flohmarkt Hochberg

Kabel EinsFolge vom 12.07.2023
60 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12

Hamburg Moorfleet - Hier findet dreimal im Jahr einer der größten Flohmärkte Norddeutschlands statt. Marktleiter Philip sorgt ab 5 Uhr morgens dafür, dass alles reibungslos verläuft und jeder sich an die Regeln hält. Und: Mit 500 Schaustellern und mehr als vier Millionen Besuchern ist die Cranger Kirmes das größte Volksfest Nordrhein-Westfalens. Das Partyzentrum bildet die „Bayernfesthalle“. Hier feiern täglich bis zu 5.000 Gäste.

