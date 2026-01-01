Auf Streife - Berlin
Folge 32: Gefilmt und gefesselt
45 Min.Ab 12
Die Polizisten treffen auf einer alten Industrieanlage auf ein Mädchen. Plötzlich hören sie Schreie aus dem Gebäude und entdecken zwei Jungs, die einen Mann gefesselt haben - aber warum? - Einem kleinen Jungen wird von zwei Männern ein Lederball geklaut. Die Mutter informiert die Polizei und den Vater. Der Bub kann die Täter nicht genau beschreiben, aber die Polizisten haben bereits eine Spur.
