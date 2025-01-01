Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Nackter Mann, was nun?

SAT.1Staffel 4Folge 84
Nackter Mann, was nun?

Nackter Mann, was nun?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 84: Nackter Mann, was nun?

44 Min.Ab 12

Die Polizei eilt zu einer Brücke, an die ein benommener Mann oben ohne und mit dicken Ketten gefesselt wurde. Ein Video mit verzerrter Mickey-Maus-Stimme liefert den ersten Hinweis. - In einem Parkhaus wurde eine Frau von einem Mann gefesselt, geknebelt und dann in seinem Auto entführt. - Statt von einer Tagesmutter beaufsichtigt zu werden, randalieren Kleinkinder in einer Wohnung. Eine besorgte Mutter alarmiert die Beamten. Ist der Tagesmutter etwas zugestoßen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen