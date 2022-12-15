Ungewollt schwanger - warum lässt du mich hängen?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 29: Ungewollt schwanger - warum lässt du mich hängen?
44 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12
Eine ungeplante Schwangerschaft ist eine große Überraschung und übt oft großen Druck aus. Denn eine mögliche Elternschaft verändert das Leben eines Menschen von Grund auf und bringt eine große Verantwortung mit sich. Britt spricht heute mit Gästen, die in dieser Situation wenig Rückhalt von ihrem Partner erfahren haben, darüber, wie man den Alltag als alleinerziehende Mama oder Papa meistert und wie man sich mit dieser lebensverändernden Situation auseinandersetzen kann.
