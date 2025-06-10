Klinik am Südring
Folge 112: Allein im Wald
45 Min.Ab 12
Zwei Brüder verschwinden spurlos. Der Siebenjährige wird verletzt vor der Klinik entdeckt, doch besonders der Ältere muss schnell gefunden werden - es geht um sein Leben! Und warum waren die Jungs überhaupt verschwunden? - Eine Frau sucht in der Klinik nach ihrem Freund, der hier als Arzt tätig sein soll. Jedoch kennt ihn niemand. Hat sie etwa einem Hochstapler ihre Kinder anvertraut? Eine akute Blinddarmentzündung erschwert die Lage ...
