Staffel 2Folge 23
Gefährliche FantasienJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 23: Gefährliche Fantasien
23 Min.Ab 12
Simone Witt (43) ist geschockt, da ihr Mann von der Kripo wegen sexueller Nötigung vorläufig festgenommen wurde. Die beste Freundin ihrer gemeinsamen Tochter Nina Antz (16) hat Anzeige gegen den 45-Jährigen erstattet. Ingo Lenßen, der prinzipiell keine Sexualstraftäter vertritt, ist nach einem emotionalen Gespräch mit dem Ehemann Jan Witt von dessen Unschuld überzeugt und übernimmt das Mandat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick