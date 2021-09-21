Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 2 Folge 30 vom 21.09.2021
Gierige Augen

Lenßen übernimmt

Folge 30: Gierige Augen

23 Min. Folge vom 21.09.2021 Ab 12

Mandantin Andrea Macher hat sich in ihrer Wohnung eingesperrt. Die 41-Jährige wird von einem Stalker belästigt, weshalb sie bereits nach Berlin geflüchtet ist. Hier lernte sie ihren neuen Freund kennen und beginnt mit ihm ein neues Leben. Doch nun ist der übergriffige Daniel Kettinger wieder aufgetaucht und arbeitet sogar in ihrer neuen Arbeitsstelle. Team Lenßen versucht, den Stalker zu überführen, doch der 42-Jährige kennt keine Grenzen ...

Lenßen übernimmt

