Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 37
Der Preis der Scham

Folge 37: Der Preis der Scham

23 Min.Ab 12

Mandant Eric Bucher (28) wird von seiner Chefin Kathrin Diehl (48) des Diebstahls bezichtigt. Eric Bucher erzählt, dass er Annäherungsversuche seiner Chefin abgewiesen hat und diese ihm seitdem das Leben zur Hölle macht. Ingo Lenßen macht seinem Mandanten klar, dass er Opfer sexueller Belästigung geworden ist. Ein paar Tage später wird Eric Bucher fristlos gekündigt, da er versucht haben soll Kathrin Diehl zu vergewaltigen. Kann Team Lenßen seine Unschuld noch beweisen?

