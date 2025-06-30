Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 59vom 30.06.2025
Mutter(un)glück

Folge 59: Mutter(un)glück

23 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von Ulrike Gehring (40) um juristische Hilfe gebeten. Sie hat gestern erfahren, dass ihre Tochter heimlich ein Kind zur Welt gebracht hat, von dem aber jede Spur fehlt. Nur Sarah Grüner findet Zugang zu der traumatisierten Mandy Gehring (19), die preisgibt, dass es in einer Babyklappe sei. Weil sie nicht sagen kann, in welcher Babyklappe das Kind ist, muss Ingo Lenßen an ihrer Aussage zweifeln. Wer ist der vermeintliche Vater und wo ist das Neugeborene?

