SAT.1Staffel 2Folge 63vom 24.04.2025
23 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Lenßen übernimmt". // Der Eindringling: Ingo Lenßen wird von Sarah Grüners Nachbarin Angelika Lens (41) um Hilfe gebeten: Ihr Sohn hat mit dem Handy ein Abo bei einem Spiele-Anbieter abgeschlossen. Eine finanzielle Strapaze.

SAT.1

