SAT.1Staffel 2Folge 70vom 26.10.2021
23 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12

Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Lisa Herzing (42) kontaktiert. Als ihre beste Freundin verstarb, kümmerte sie sich um Thomas Schilling (44), mit dem sie auch später zusammenkam, sowie um seine beiden Kinder Manu (12) und Sina (10) Schilling. Nach der Trennung fand Thomas eine neue Frau und verbot Lisa, seine Kinder zu sehen. Kann Thomas den Kontakt zur sozialen Mutter über den Kopf der Kinder hinweg entscheiden?

