Staffel 2 Folge 70 vom 26.10.2021
Lenßen übernimmt
Folge 70: Mutter zweiter Klasse
Folge vom 26.10.2021
Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Lisa Herzing (42) kontaktiert. Als ihre beste Freundin verstarb, kümmerte sie sich um Thomas Schilling (44), mit dem sie auch später zusammenkam, sowie um seine beiden Kinder Manu (12) und Sina (10) Schilling. Nach der Trennung fand Thomas eine neue Frau und verbot Lisa, seine Kinder zu sehen. Kann Thomas den Kontakt zur sozialen Mutter über den Kopf der Kinder hinweg entscheiden?
