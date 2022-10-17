Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Verrückte Tante?

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1455vom 17.10.2022
46 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12

Gregor Wulff wird beschuldigt, Edith, die Tante seiner Frau Doris, ermordet zu haben, um in den Genuss des Erbes zu kommen. Hat er wirklich versucht, Edith systematisch zu verwirren, indem er heimlich Bilder in ihrer Wohnung umhängte? Kam ihm Tante Edith dabei auf die Schliche und hat der Angeklagte sie daraufhin getötet?

