Richter Alexander Hold

Bin ich ein Kuckuckskind?

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1493
Bin ich ein Kuckuckskind?

Richter Alexander Hold

Folge 1493: Bin ich ein Kuckuckskind?

45 Min.Ab 12

Stefan Thiele soll Agathe Lindner, die Tante seiner Verlobten Marie Lindner, für drei Tage in einem Kellerraum des Familienhauses gefangen gehalten haben. Angeblich wollte er damit vermeiden, dass Agathe das Ergebnis eines heimlich von ihr durchgeführten Vaterschaftstest Preis gibt. Denn von dem Ergebnis dieses Tests hing es entscheidend ab, wie eine bedeutende Erbschaft aufgeteilt wird. Doch Stefan Thiele streitet alles ab.

